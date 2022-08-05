Шарль Мишель и Ильхам Алиев обсудили спровоцированную Арменией напряженность в Карабахе

5 авг. 23:14

Председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Он выразил озабоченность в связи с возникшей в последние дни напряженностью в регионе и обратил внимание на то, что ЕС в соответствии с брюссельской мирной повесткой будет и дальше реализовать усилия, направленные на обеспечение устойчивого мира и стабильности.

Ильхам Алиев сообщил, что Армения в очередной раз устроила военную провокацию на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, в результате чего погиб азербайджанские военнослужащий. Указав, что ВС Азербайджана , приняв необходимые меры, пресекли эту провокацию, президент пояснил, что вся ответственность за возникшую напряженность лежит на Ереване.

Глава государства отметил, что, вопреки положениям трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, Армения не вывела с азербайджанских территорий войска, размещенные в Карабахском регионе АР, более того, на территории Азербайджана продолжают находиться незаконные армянские вооруженные формирования. Президент указал, что Армения уже почти два года не выполняет обязательства, возложенные на нее Заявлением от 10 ноября.

Ильхам Алиев подчеркнул, что ВС Армении и элементы армянских НВФ должны быть выведены с азербайджанских земель.

Он констатировал, что в соответствии с положениями трехстороннего Заявления на основании договоренности, достигнутой с Минобороны РФ, конкретизирован маршрут новой дороги, альтернативной Лачинскому коридору, и азербайджанская сторона уже оканчивает строительство этой дороги. Когда строительные работы будут окончены, российские миротворческие силы также будут дислоцированы на ней.

Как написал Шарль Мишель на своей странице в социальной сети, он также позвонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну и обсудил этот вопрос с ним.