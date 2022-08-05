Россия не намерена применять на Украине ядерное оружие

5 авг. 21:41

Применение ядерного оружия на Украине в нынешних условиях невозможно, учитывая доктрину РФ, - заявил на Обзорной конференции ДНЯО замглавы делегации России Андрей Белоусов.

"Мы уже указывали на несостоятельность и беспочвенность утверждений, что Россия угрожает применить ядерное оружие на Украине и против Украины. Это невозможно с учетом того, что российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации, при которых возможно гипотетическое применение ядерного оружия, а именно, - в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства", - поведал Белоусов, передает РИА Новости.

"Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине", - добавил он.