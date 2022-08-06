Главным авианаправлением России в августе стал Сочи

6 авг. 6:22

Самым популярным авианаправлением августа стал Сочи, - сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

На курорт приходится 11% бронирований, в среднем билет из Москвы в Сочи стоит 8 793 рубля. Вторым по популярности направлением стал Санкт-Петербург, 4% билетов из Москвы приходятся на культурную столицу, средний чек - 3 280 рублей.

Тройку замыкает направление Москва - Калининград, средний чек за билет в один конец - 6 346 рублей.

В десятку популярных в августе направлений вошли также: Санкт-Петербург - Сочи, Москва - Минеральные Воды, Москва - Махачкала, Санкт-Петербург - Калининград, Сочи - Екатеринбург, Тюмень - Сочи и Москва - Екатеринбург.

Из всех запланированных на август перелетов 89% приходится на внутренние направления, 11% - на перелеты за границу, в основном в страны ближнего зарубежья.