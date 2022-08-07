Саудовская Аравия хочет принять Зимние Азиатские игры 2029 года

Саудовская Аравия подала официальную заявку в Олимпийский совет Азии на проведение Зимних Азиатских игр 2029 года. Королевство планирует, что соревнования пройдут в футуристическом курорте для горного туризма Трожена (TROJENA), сообщило Саудовское агентство печати (SPA). Трожена станет частью инновационного мегаполиса Неом - мегапроекта саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда стоимостью $500 млрд, одна из целей которого в диверсификации зависимой от нефти экономики королевства, пишет Middle East Eye.

Курорт в горах Сарават будет построен в 50 км к востоку от побережья Красного моря. В среднем там на 10ºC прохладнее, чем в остальном регионе. Саудовская Аравия заверяет, что это будет первая лыжная деревня Персидского залива, работающая круглый год. На Ближнем Востоке лыжным спортом никого не удивишь. В Ливане есть несколько горнолыжных курортов, самый известный из которых Фарайя Мзаар, очень популярный среди отдыхающих. Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ также могут похвастаться крытыми горнолыжными курортами, но Трожена действительно станет первым открытым курортом.

Хотя этот район - одно из немногих мест в королевстве, где выпадает снег, пока неясно, будет ли его достаточно для занятий зимними видами спорта в тех масштабах, которые предполагает Саудовская Аравия. Прогнозируется, что после завершения проекта в 2026 году ежегодно курорт будут посещать около 700 тысяч туристов. Помимо горнолыжной деревни в Трожене будут роскошные семейные и оздоровительные курорты, розничные магазины и рестораны. Сама деревня будет расположена на склоне горы.

Некоторые ставят под сомнение осуществимость такого масштабного проекта как Неом. Крайний срок завершения строительства футуристического города установлен на 2025 год, но пока что проект зашел в тупик из-за задержек и оттока сотрудников, в основном западных консультантов, жалующихся на невыполнимые требования саудовских руководителей. Также бывшие сотрудники жалуются на чересчур вспыльчивый нрав генерального директора компании "Неом" Надми Аль-Насра. Некоторые также оспаривают статус Неом как экологически чистого футуристического города с нулевыми выбросами углерода. По данным Bloomberg, для создания искусственного озера в центре курорта Трожена потребуются взрывы для выброса грунта.

Если заявка Саудовской Аравии выиграет, она станет первой страной на Ближнем Востоке, которая примет Зимние Азиатские игры, которые впервые прошли в Японии в 1986 году как зимний аналог Азиатских Игр. Саудовская Аравия отдает спорту одно из приоритетных значений в своем плане по диверсификации экономики.

Олимпийский совет Азии в четверг приветствовал официальную просьбу Олимпийского и Паралимпийского комитета Саудовской Аравии о проведении девятых зимних Азиатских игр 2029 года в Трожене, сообщило спортивное саудовское издание Arriyadiyah.

"Генеральная ассамблея, которую планируется провести в Камбодже 4 октября, примет решение по заявке (Саудовского) королевства на проведение турнира, который впервые проводился в Японии в 1986 году и считается крупнейшим зимним спортивным событием на азиатском континенте", - говорится в заявлении совета.

Совет, штаб-квартира которого расположена в Кувейте, высоко оценил усилия по продвижению зимних видов спорта в странах, где нет традиционного зимнего сезона, особенно в городах с характерной и инновационной архитектурой: "Это предоставит региону Западной Азии и Ближнего Востока уникальный опыт участия в зимних видов спорта".

В совете также подчеркнули, что расположенный на северо-западе Саудовской Аравии город, который будет развиваться в том числе как курорт для занятий зимними видами спорта в рамках программы "Видение Саудовской Аравии 2030", станет местом, где природные ландшафты сосуществуют с туристическими объектами.

После подачи официальной заявки в среду президент Олимпийского и Паралимпийского комитета Саудовской Аравии принц Абдель Азиз ибн Турки Аль-Фейсал сказал: "Заявка на проведение Зимних Азиатских игры подтверждает географическое, экологическое разнообразие и природные богатства, которыми Королевство обладает и готово поделиться со всей азиатской олимпийской семьей. Мы будем счастливы приветствовать всех любителей зимних видов спорта в 2029 году в Трожене".