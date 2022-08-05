Мария Захарова поддержала азербайджанских дипломатов в связи с инцидентом в Лондоне

5 авг. 22:46

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала азербайджанских дипломатов в Лондоне в связи с нападением на посольство АР в британской столице. Соответствующее сообщение она написала в своем telegram-канале.

"Шокирована историей с нападением радикалов на посольство Азербайджана в Британии. Средь бела дня вандалы целой толпой вторглись на территорию дипмиссии, осквернили государственные символы, нанесли ущерб зданию. Слава Богу, никто не пострадал", - заявила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что неприкосновенность диппредставительств лежит в основе международных отношений - она гарантирует спокойную работу дипломатов по всему миру, так что инциденты, подобные произошедшему в Лондоне, - "из ряда вон".

Она напомнила, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания обязано принимать все требующиеся меры для защиты представительства от вторжения или нанесения ущерба, а также для предотвращения любого нарушения спокойствия представительства либо оскорбления его достоинства.

Мария Захарова обратилась к властям и полиции Британии с вопросом о том, как вышло, что их не оказалось на месте, когда потребовалось обеспечивать безопасность посольства и дипломатов.