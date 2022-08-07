Борьба между Европой и Азией за поставки газа усиливается

Схватка между Азией и Европой за обеспечение поставок газа набирает обороты, усиливая риски дальнейшего повышения цен, которое может усугубить кризис стоимости жизни. Financial Times со ссылкой на трейдеров пишет, что Япония и Южная Корея, второй и третий импортеры СПГ в мире, стремятся обеспечить поставки на зимние месяцы и дальше, опасаясь роста цен к концу года по мере укрепления спроса со стороны Европы.

Конкуренция из Азии усиливается на фоне небывалого спроса на СПГ, который доставляется на огромных танкерах в Европу, предпринимающую попытки заменить трубопроводный газ, поступающий из России. Цены на природный газ в Европе уже выросли почти в пять раз по сравнению с годом ранее. В результате, стоимость энергии для потребителей значительно увеличилась, а по обслуживающим компаниям был нанесен серьезный удар.

”На данный момент наблюдается своего рода борьба за обеспечение грузов СПГ на конец года и на 2023 год, - говорит исполнительный директор одной из азиатских газовых компаний. По его словам, активность началась раньше, чем обычно. - Пока что цены не сильно изменились, но это случится. Рост цен ощутят на себе те, кто позже озаботится закупками”.

"Наблюдается довольно высокая активность со стороны японских и южно-корейских компаний, которые закупают грузы СПГ один за другим в рамках стрип-контрактов. Обычно такое происходит в ноябре-январе”, - объясняет Тоби Копсон, глава отдела глобальных продаж и консультаций в газовой трейдинговой компании Trident LNG.

Стрип-контракт - это покупка или продажа контрактов на несколько месяцев вперед, в рамках которой покупатели и продавцы могут зафиксировать цены на весь период.

”У Японии и Южной Кореи проблемы с энергетической безопасностью. Они на самом деле озабочены тем, что будет в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, - говорит Копсон. - Думаю, в этом году и в первой четверти следующего года, мы будем наблюдать стойкую конкуренцию со стороны Европы и Азии, которая приведёт к росту рыночных цен”.

Азия - основное направление для экспорта СПГ. Китай, Япония и Южная Корея - три главных импортера в мире. Азиатский бенчмарк зачастую стоит дороже, чем европейский.

Однако сейчас TTF, европейский газовый бенчмарк, ощутимо дороже, чем азиатский в связи с растущим спросом со стороны Европы, которая пытается заменить снижающиеся поставки российского газа. С конца июля экспорт российского газа по основному европейскому трубопроводу ”Северный поток 1” упал до 20% от пропускной способности. Чиновники опасаются, что поставки снизятся еще больше.

Более высокие цены в Европе стимулируют трейдинговые компании отправлять грузы СПГ в европейский регион для получения большей прибыли. Разница в стоимости настолько велика, что некоторых случаях трейдеры расторгают долгосрочные контракты с Азией, выплачивают неустойку и при этом зарабатывают на перепродаже газа в Европу.

Европа и Азия также борются за поставки американского СПГ. По данным Управления энергетической информацией, за первые четыре месяца года США отправили в Европу 74% от всего экспорта СПГ, при этом среднегодовой показатель прошлого года составил всего 34%. Азия была главным направлением поставок американского СПГ в 2020 и 2021 годах.

Япония и Южная Корея могут справиться с более высокими ценами, однако развивающиеся азиатские государства, испытывающее дефицит валюты, несут на себе основное бремя растущей стоимости энергоресурсов.

Нынешняя рыночная динамика предполагает, что наступит момент, когда Азия будет вынуждена платить всех меры, чтобы получить грузы СПГ, говорит один из трейдеров. Пока что ценовая активность не достигла пиков, ”однако такая ситуация не исключена к зиме”, поскольку неизвестно, сколько газа осталось в европейских хранилищах и что будет с поставками СПГ с российского проекта ”Сахалин-2”. На проект приходится 10% японского импорта СПГ.

Активность со стороны Китая в отношении СПГ пока что не так высока, но страна тоже представляет собой ”большую неизвестную” в преддверии зимы, говорят трейдеры. Спрос на газ в стране снизился в связи с экономическим замедлением из-за коронавирусных локдаунов. Кроме того, страна ”проделала большую работу по снижению зависимости от спотовых грузов СПГ, и теперь практически весь спрос удовлетворяется за счет контрактов”, - говорит Алекс Сиу, главный аналитик по азиатским газовым рынкам из компании-консультанта ICIS. Также Китай перепродает лишний СПГ, ослабляя напряженность на мировом рынке.

Тем не менее, по словам трейдера, рынок осознает риск ”роста спроса со стороны китайских компаний в самую последнюю минуту”. ”По мере приближения зимы таким странам как Япония и Южная Корея необходимо будет наполнять хранилища, - объясняет Саманта Дарт, глава отдела исследований рынка природного газа из Goldman Sachs. - Если при этом еще будет отмечаться рост экономической активности Китая, на рынке СПГ произойдет значительный сдвиг. Если для Европы останется меньше СПГ, ей придется еще больше полагаться на снижение потребления”.