Новые российско-китайские маршруты возникают на фоне антироссийских санкций

Китайские и российские компании организовывают регулярные чартерные морские перевозки, чтобы обеспечить крайне необходимые поставки товаров и сырья из России в такие страны, как Китай и Индия на фоне транспортной неразберихи, спровоцированной длительными перебоями из-за западных санкций в отношении Москвы.

Silk Road Briefing отмечает, что услуги судоходных линий для России оказались недоступными после того, как большинство международных судоходных конгломератов, в том числе и Maersk, приостановили контейнерные перевозки из-за опасений в отношении вторичных санкций. Китайско-европейские грузовые поезда, играющие важнейшую роль в поддержании межконтинентальной торговли, пользуются повышенным спросом, а торговля между Китаем и Россией увеличилась.

Российская компания Inteco и китайская Swift Transport Group решают проблемы, оставленные такими гигантами как Maersk. Была созданы совместные компании для обеспечения контейнерного судоходства между портом Восточный на Дальнем Востоке России и портовыми городами на восточном побережье Китая для удовлетворения растущего спроса и безопасной торговли.

Отраслевая информационная платформа container-news.com сообщает, что первый маршрут проходит через порты Восточный, Ляньюньган и Циндао в Восточном Китае и Пусан в Южной Корее. Транспортировка занимает две недели в обе стороны. Еще два многоцелевых грузовых судна, грузоподъемность каждого из которых составляет 264 двадцатифутовых эквивалента, ходят между портом Восточный и Нинбо в Восточном Китае. При необходимости они могут забирать грузы и из других китайских портов. Использование дополнительных контейнеровозов и более крупных частных судов рассматривается для захода в Шэньчжэнь и Гонконг.

Российский экспорт в такие страны, как Китай и Индия значительно увеличился в связи с взаимодополняемостью их экономик. России необходимо технологическое оборудование и товары повседневного пользования из Китая, а Китай и Индия нуждаются в российской энергии.

Томми Тан, президент шанхайской компании EPU Supply Chain Management Co, обслуживающей китайско-европейские грузовые поезда, заявил на этой неделе, что в связи с ростом российско-китайской торговли и блокировкой российских маршрутов со стороны ряда крупных международных судоходных компаний, китайско-европейские грузовые поезда остаются надежным каналом для транспортировки товаров. Контейнерный поезд Китай - Европа достиг своего предела загруженности в виду роста спроса, в связи с чем необходимость в чартерных контейнерных судах еще более очевидна.

Один из клиентов шанхайской EPU говорит, что ”уже достигнут пик пропускной способности поездов Китай - Европа, отправляющихся из Цзинина в Уланкабе (Внутренняя Монголия, Северный Китай) и проходящих через Россию. Поэтому пришлось закрыть канал для товаров из других частей Китая, чтобы обеспечить поставки для местных предприятий”.

Purefine Wood Trade Agency, торговая компания из Чанчжоу в восточно-китайской провинции Цзянсу, которая ведет торговлю с Россией, тоже жалуется на то, что ”сложно найти свободный контейнер, а время доставки между городами западной России и Китаем было увеличено на неделю в связи с высоким спросом”.

Грузовой тариф для пересекающего границу поезда, курсирующего между Китаем и Россией, увеличивается на 10% каждый месяц с февраля. Большую часть грузов составляет сырье из России. Океанские контейнеровозы крайне необходимы для того, чтобы решить проблему с загруженностью поездов.

Таможенная служба Китая пытается обеспечить бесперебойность торговых потоков, осуществляемых по железной дороге. Таможня Цзинина - важный узел на пути международных грузовых поездов, открыла ”зеленый канал” для своевременной инспекции и оформления товаров в течение суток. Канал работает без перерывов. Несмотря на западные санкции против России, министерство иностранных дел Китая неоднократно заявляло о том, что Пекин против односторонних ограничений и продолжит нормальные экономические и торговые отношения с Москвой.