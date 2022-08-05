Туристических поездов в России будет больше

5 авг. 22:29

В будущем году РЖД планируют увеличить количество туристических поездов, - говорится в Telegram-канале железнодорожного холдинга.

"В нашей копилке уже 25 туристических маршрутов, пролегающих более чем по 35 регионам России. Все они оказались очень востребованы. По итогам текущего года ожидаем перевезти около 400 тыс пассажиров, что на 20% больше, чем в прошлом", - рассказала первый замначальника департамента пассажирских перевозок РЖД Елена Ракова, передает РИА Новости.

График турпоездов на новогодние праздники и на весь 2023 год уже разработан, в следующем количество маршрутов и охват регионов станет значительно больше, - отметили в холдинге, добавив, что в ближайших планах - запуск поездов "Гастро Тур Юг", "Уральский экспресс" и "К Северному сиянию".