Дальше развивать курорт "Архыз" будет инвестор

5 авг. 22:14

Карачаево-черкесский "Архыз" стал рентабельным курортом и будет передан инвестору для дальнейшего развития, - сообщил гендиректор единого института управления Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"Кавказ.РФ при поддержке Минэкономразвития России создает точки роста на других курортах Северного Кавказа: у нас есть Эльбрус, Ведучи, Мамисон, Каспий. Будем создавать такие же точки роста, а Архыз передадим инвестору для дальнейшего поступательного развития этого курорта. ...Государство выполнило свою функцию и создало условия для бизнеса, сейчас правильно передать управление в руки бизнеса. Мы предлагаем инвесторам 93,2 га свободной от обязательств земли под застройку отелей, ресторанов и других объектов туристической инфраструктуры", - пояснил Тимижев, передает ТАСС.

Напомним, на территории СКФО создано шесть туристско-рекреационных экономических зон: "Архыз", "Эльбрус", "Мамисон", "Армхи", "Ведучи", "Каспийский прибрежный кластер", а общий объем вложений в них уже составил около 40 млрд рублей. Теперь их ждет сокращение бюджетных инвестиций и развитие курортов за счет внебюджетных средств и создания новых объектов туристской инфраструктуры.