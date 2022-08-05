УЕФА оштрафовал "Фенербахче" за кричалки его фанатов

5 авг. 21:32

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал турецкий футбольный клуб "Фенербахче" на 50 тыс евро и наказал частичным закрытием трибун из-за поведения болельщиков в матче квалификации Лиги чемпионов против украинского "Динамо" (Киев), - сообщает сайт организации.

"Оштрафовать "Фенербахче" на 50 тыс евро и распорядиться о частичном закрытии трибун стадиона клуба (не менее 5 тыс мест) во время следующего домашнего матча клубного турнира УЕФА за бросание предметов и выкрикивание провокационного сообщения оскорбительного характера, то есть запрещенной кричалки. Указанное частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку в два года, начиная с даты принятия настоящего решения", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Ранее "Фенербахче" осудил поведение своих фанатов, но президент клуба Али Коч заявил, что турецкая сторона не будет приносить извинения Украине из-за инцидента.

Напомним, 27 июля в Стамбуле состоялась ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Фенербахче" и киевским "Динамо". Победу со счетом 2:1 в дополнительное время одержали киевляне. После гола украинской команды болельщики хозяев начали скандировать имя президента России Владимира Путина.