Азербайджанский военный погиб, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе

5 авг. 20:50

Азербайджанский военнослужащий погиб на востоке Кельбаджарского района в результате разрыва мины, сообщение о трагедии распространило Минобороны АР.

По факту открыто уголовное дело, ведется расследование.

"Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего",- указано в сообщении.

В Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что военнослужащий погиб в результате подрыва на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей.

Сотрудники военной прокуратуры осмотрели место ЧП, назначена судебно-медицинская экспертиза, произведены иные процессуальные действия.