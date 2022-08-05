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Азербайджанский военный погиб, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе

Азербайджанский военный погиб, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе

Азербайджанский военнослужащий погиб на востоке Кельбаджарского района в результате разрыва мины, сообщение о трагедии распространило Минобороны АР.

По факту открыто уголовное дело, ведется расследование.

"Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего",- указано в сообщении.

В Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что военнослужащий погиб в результате подрыва на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей.

Сотрудники военной прокуратуры осмотрели место ЧП, назначена судебно-медицинская экспертиза, произведены иные процессуальные действия.

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