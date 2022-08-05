Мастер-план развития ингушского курорта "Армхи" будет готов до конца года

5 авг. 20:48

Уже до конца текущего 2022 года будет разработан мастер-план развития курорта "Армхи" в Ингушетии, а в 2023 году начнется проектирование его объектов, - сообщил гендиректор единого института управления Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"Кавказ.РФ" уже начало вкладывать свои инвестиции в курорт "Армхи". Мы разрабатываем мастер-план, концепция подготовлена, план будет завершен до конца текущего года. На основании этого в следующем году планируем начать проектировать объекты инфраструктуры", - рассказал Тимижев, передает ТАСС.

Сейчас обсуждается объем необходимых бюджетных средств для развития курорта, которые станут известны в конце года, добавил он.

Напомним, всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи", расположенный в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс м над уровнем моря и занимающий территорию более 2 тыс га, начал принимать гостей с 2012 года. К тому же это музей под открытым небом: там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.