Болгария временно приостановила выдачу виз для российских туристов

5 авг. 20:19

Консульство Болгарии в России известило российских туроператоров о приостановке приема документов на туристические визы, - сообщили сегодня в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в "виду сложившейся чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении ассоциации, передает РИА Новости.

Как пояснили в консульстве, причина – объявление 5 августа персонами нон-грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

"Этот шаг российской стороны стал ответом на решение болгарских властей о высылке из страны 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств, в том числе генеральных консулов России в Варне и Русе", - рассказали в АТОР, подчеркнув, что как долго продлится пауза в визовом процессе, пока неизвестно.

"Источники сообщают, что болгарская сторона будет искать возможности для возобновления выдачи виз в России", - добавили в ассоциации.