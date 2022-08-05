Путин и Эрдоган подтвердили волю России и Турции к дальнейшему развитию отношений

5 авг. 20:08

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Сочи подписали совместное заявление. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, главы государств договорились провести очередное заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.

Президенты подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии, подтвердили "решимость действовать сообща и в плотной координации друг с другом в вопросах борьбы со всеми террористическими организациями". Что касается Ливии, то лидеры выразили "твердую приверженность суверенитету, территориальной целостности и национальному единству" страны.

Путин и Эрдоган обратили внимание на необходимость обеспечить реализацию стамбульских соглашений, в том числе - беспрепятственный экспорт российского зерна, удобрений и сырья для них.

Российский и турецкий лидеры договорились наращивать объем двусторонней торговли и идти навстречу взаимным ожиданиям в области энергетики и экономики.

Еще одна договоренность касается наращивания взаимодействия России и Турции в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.

Помимо прочего, "несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами".

Они также акцентировали ключевое значение "искренних, откровенных и доверительных" отношений Москвы и Анкары для достижения региональной и международной стабильности.

Кроме того, как заявил вице-премьер Александр Новак, была достигнута договоренность о частичной оплате российского газа в рублях.

Напомним, переговоры глав России и Турции в Сочи продолжались более 4 часов.