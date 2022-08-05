Россия расширила "черный список" по Канаде на 62 позиции

5 авг. 19:57

Российская сторона ввела санкции в отношении еще 62 канадских граждан, которым теперь запрещен въезд в РФ. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД.

В нем говорится, что это сделано в ответ на очередное расширение Оттавой (27 июня и 7 июля) антироссийских персональных ограничений, которые затронули в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Принимая во внимание особо враждебный характер действий правящего режима премьер-министра Джастина Трюдо, осуществляемых с целью оскорбить не только многонациональный и многоконфессиональный народ России, но и православных верующих во всем мире, включая Канаду, при составлении списка "закрытников" учитывалась их злонамеренная активность в борьбе с "Русским миром" и нашими традиционными ценностями", - уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве добавили, что в скором времени антиканадский санкционный список будет ответно расширен.