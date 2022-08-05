Москвичи уже могут добраться до Кубани по комбинированным билетам

5 авг. 19:44

Накануне из Москвы на Кубань прилетели первые пассажиры, которые использовали для того, чтобы добраться до краевых здравниц, комбинированные билеты - в одном заказе они оформили перелет в Сочи и проезд на "Ласточке".

Пилотный проект, который запустили федеральная пассажирская компания и "Аэрофлот", работает для комбинированных перевозок из Москвы через Сочи в Краснодар и Анапу: после авиаперелета пассажиры могут сразу пересесть на скоростную электричку, поезд или автобус, - передает портал Юга.ру.

В одном заказе можно оформить перелет по маршруту Москва - Сочи и билет на скорый поезд "Ласточка", который отправляется в Краснодар, Анапу и другие населенные пункты юга страны.

"Данная схема существенно сокращает время на подбор удобных стыковок между рейсами самолетов и поездов", - отметили в пресс-службе Северо-Кавказских железных дорог.

Напомним, аэропорт Сочи - единственный работающий в Краснодарском крае, сейчас он работает как южный транспортный хаб. Из-за закрытых аэропортов в Анапе, Краснодаре и Геленджике РЖД увеличили количество поездов в Краснодарский край, а в Геленджик запустили автобусные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.