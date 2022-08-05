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Москвичи уже могут добраться до Кубани по комбинированным билетам

Москвичи уже могут добраться до Кубани по комбинированным билетам

Накануне из Москвы на Кубань прилетели первые пассажиры, которые использовали для того, чтобы добраться до краевых здравниц, комбинированные билеты - в одном заказе они оформили перелет в Сочи и проезд на "Ласточке".

Пилотный проект, который запустили федеральная пассажирская компания и "Аэрофлот", работает для комбинированных перевозок из Москвы через Сочи в Краснодар и Анапу: после авиаперелета пассажиры могут сразу пересесть на скоростную электричку, поезд или автобус, - передает портал Юга.ру.

В одном заказе можно оформить перелет по маршруту Москва - Сочи и билет на скорый поезд "Ласточка", который отправляется в Краснодар, Анапу и другие населенные пункты юга страны.

"Данная схема существенно сокращает время на подбор удобных стыковок между рейсами самолетов и поездов", - отметили в пресс-службе Северо-Кавказских железных дорог. 

Напомним, аэропорт Сочи - единственный работающий в Краснодарском крае, сейчас он работает как южный транспортный хаб. Из-за закрытых аэропортов в Анапе, Краснодаре и Геленджике РЖД увеличили количество поездов в Краснодарский край, а в Геленджик запустили автобусные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

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