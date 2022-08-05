Пашинян и Блинкен обсудили Карабах

Армянский премьер-министр Никол Пашинян и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сегодня провели телефонный разговор, об этом рассказали в пресс-службе кабмина РА.
Они обсудили напряженность, возникшую в последние дни в Карабахе.
Госсекретарь США выразил обеспокоенность в связи с ней и заявил о готовности Вашингтона содействовать стабилизации.
Напомним, утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, осуществляли интенсивный обстрел азербайджанских позиций в направлении Лачинского района, в результате военнослужащий-срочник погиб от пулевого ранения.
В ходе контртеррористической операции "Возмездие", проведенной ВС АР, были взяты под контроль высоты Гырхгыз и Сарыбаба, а также ряд других важных командных высот, уничтожены несколько боевых позиций армянских НВФ, нанесен удар с воздуха по воинской части, уничтожены живая сила армянских НВФ, а также несколько гаубиц D-30, военные транспортные средства и множество боеприпасов.