Пять дагестанских колледжей будут готовить кадры для сельского хозяйства

5 авг. 19:29

В Дагестане на базе пяти колледжей создан кластер для подготовки кадров сельского хозяйства, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) из федерального бюджета выделены субсидии в размере 100 млн рублей, 25 млн в качестве софинансирования от представителей реального сектора экономики, входящих в кластер, а также 3 млн из регионального бюджета. В рамках проекта в республике создан образовательно-производственный центр "Сельское хозяйство", куда вошли пять образовательных учреждений", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Помимо колледжей, в кластер включены пять дагестанских предприятий, которые смогут участвовать в разработке образовательных программ и учебных планов колледжей, что позволит приблизить условия подготовки студентов к реально существующим на производствах региона.

"У нас катастрофически не хватает агрономов, комбайнеров, инженеров и остальных специалистов сельскохозяйственной отрасли. Мы испытываем кадровый голод, поэтому считаю, что проект своевременный, и к его реализации нужно отнестись со всей ответственностью", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Мухтарбий Аджеков.

Для оснащения кластера уже разработаны, согласованы и утверждены инфраструктурные листы и дизайн учебных кабинетов, объявлены закупки товаров, услуг, ремонтируются помещения.