Инфляция в Турции достигла почти 80%. Что с ценами?

Несмотря на относительное замедление в июле, потребительская инфляция в Турции, по всей видимости, превысит пересмотренный прогноз Центрального банка, предполагающий 60,4% в конце года. По официальным данным, опубликованным в прошлом месяце, годовая инфляция в Турции составила 79,6%, и, судя по всему, это далеко не предел, учитывая политику отказа от повышения ключевых ставок.

Как отмечает Al-Monitor, в июле потребительские цены в Турции выросли на 2,37%. Это самый низкий показатель роста с января, благодаря относительному замедлению продуктовой инфляции, падению цен на топливо и небольшим потерям турецкой лиры по отношению к твердой валюте. Тем не менее годовая инфляция превзойдет прогноз Центрального банка, пересмотренный на прошлой неделе с 42,8 до 60,4%.

Внешние факторы, в частности резкий рост на энергоносители, усиливают экономические проблемы Турции, однако основной причиной инфляции, начавшейся в прошлом году, многие называют политику низких ключевых ставок. Центральный банк сохраняет учетную ставку на уровне 14% с середины декабря. В результате четырех последовательных снижений ставка стала меньше на 500 базисных пунктов, хотя в то время инфляция составляла 20%. Другими словами, банк отказался от своего главного оружия против инфляции, в то время как США, еврозона и другие страны по всему миру поднимаются ставки, чтобы справиться с ростом цен.

Неконтролируемая инфляция бьет лире, вынуждая держателей сбережений искать спасение в долларах. В прошлом месяце средняя цена доллара составила 17,4 лиры, что на 102% больше 8,5 лир в июле 2021 года.

Стоимость иностранной валюты имеет крайне важное значение для турецкой экономики, которая зависит от импорта товаров и ресурсов, и в первую очередь, энергии. В июле в среднем доллар подорожал на 2,5% по сравнению с июньскими показателями, а евро подешевел на 1%. В июне доллар вырос на 8,6%, а в мае - на 6,4%. Однако июльский умеренный валютный климат вряд ли сохранится в ближайшие месяцы.

Продовольственная группа, которая составляет 25% инфляционной корзины, подорожала на 3,2% в прошлом месяце, тогда как годовая продовольственная инфляция достигла почти 95%. Цены на овощи и фрукты упали на 9% в июле после 20-процентного падения в мае и июне. При этом стоимость хлеба, мяса и молочных продуктов продолжает расти. Хлеб - незаменимый продукт питания для семей с низким достатком - дорожает на фоне роста цен на муку и энергию. Стоимость хлеба выросла на 7% только в июле и на 97% за год.

В транспортной группе, которая стала драйвером потребительской инфляции, цены на топливо значительно упали в июле, а годовая инфляция снизилась до 119% с 123% в июне. Бензин стал дешевле на 14%, дизель - на 9%, а сжиженный нефтяной газ - на 5,5%. В целом это ослабило потребительскую инфляцию на 0,5%. Помимо прямого влияния, более дешевое топливо предотвратило рост или даже снизило стоимость товаров и услуг по всем категориям.

Цены на табак, занимающие четвертую строчку в инфляционной корзине, выросли на 7,5%, увеличив июльский индекс потребительских цен на 0,3 процентных пункта.

В категории услуг, в прошлом месяце цены на услуги здравоохранения выросли на 7% за счет увеличения стоимости лекарств на 30%, годовой рост составил 48%. Коммуникации, в частности, стоимость услуг сотовой связи и интернета выросла на 4,5% в июле, а за год - на 55%.

Общее замедление инфляции, наблюдавшееся в июле, будет сложно поддерживать из-за стоимости иностранной валюты, что является основной причиной роста инфляции в Турции. Внутренние и внешние факторы также оказывают сильное понижательное давление на турецкую лиру.

Жесткая денежно-кредитная политика и увеличение процентных ставок в США и еврозоне создают проблемы для турецкой экономики. Рынки турецких экспортеров начали сжиматься, а перспективы привлечения иностранного капитала становятся меньше как раз тогда, когда стране необходимо финансировать серьезный дефицит счета текущих операций. Многие предприятия начали запасать импортное сырье, чтобы избежать еще больших расходов в будущем, что увеличивает торговый дефицит страны, с которым доходы от туризма не в силах справиться. Более того, за год турецкие заемщики должны будут выплатить иностранным кредиторам $128 млрд. Хотя многие граждане страны перевели средства на спонсируемые государством депозиты, деноминированные в лире, они продолжают внимательно следить за твёрдой валютой, служащей в качестве альтернативы инфляции и падению лиры.

Спрос на иностранную валюту в Турции остается высоким, несмотря на надежды в связи с падением мировых энергетических цен. Каждый всплеск стоимости иностранной валюты означает рост расходов производителей и, соответственно, более высокие потребительские цены. Ежегодная промышленная инфляция, увеличившаяся в июле на 5,17%, составляет 144,6%.

Даже если в ближайшие месяцы рост инфляции будет ограничен 2,4% как в июле, годовой уровень в лучшем случае составит 86% в ноябре, прежде чем снизиться до 67% в декабре за счет эффекта базы. В любом случае инфляция будет значительно выше заявленных Центральным банком 60,4%.