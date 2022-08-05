Источник: на переговорах в Вене возможно достижение соглашения по СВПД

5 авг. 19:18

Неназванный источник в делегации Евросоюза на переговорах в Вене заявил, что достижение окончательного соглашения действительно возможно.

Официальный чиновник ЕС сообщил, что продолжающиеся переговоры в Вене, направленные на консультации по тексту, представленному верховным главой ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем, направлены на спасение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и хотя сейчас переговорщики заняты обсуждением четырех-пяти технических вопросов, чтобы подготовить окончательный текст, впереди определенно договоренность, - передает иранское информационное агентство ИРНА.

Представитель ЕС, акцентируя внимание на гарантиях, требуемых Ираном, также сказал, что для достижения этой цели применяется фундаментальный метод, и, как сказано в предложенном Энрике Мора тексте, Иран доволен этим предложением.

Напомним, новый раунд переговоров по снятию санкций начался в столице Австрии Вене после пятимесячного перерыва накануне. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД Али Багери Кани.