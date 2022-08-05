Жители Азербайджана смогут попробовать животные продукты с еще 24 российских предприятий

5 авг. 18:59

Агентство пищевой безопасности Азербайджана разрешило экспортировать еще 24 российским предприятиям продукцию животного происхождения. Такое сообщение опубликовано на сайте Россельхознадзора.

Баку принял решение на основании гарантий российской стороны о соответствии компаний ветеринарно-санитарным требованиям АР.

Сейчас вывозить продукцию в Азербайджан могут 1 074 российских предприятия.

"Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских экспортеров животноводческой продукции в Азербайджан", - заверили в ведомстве.