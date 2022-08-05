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Жители Азербайджана смогут попробовать животные продукты с еще 24 российских предприятий

Жители Азербайджана смогут попробовать животные продукты с еще 24 российских предприятий

Агентство пищевой безопасности Азербайджана разрешило экспортировать еще 24 российским предприятиям продукцию животного происхождения. Такое сообщение опубликовано на сайте Россельхознадзора.

Баку принял решение на основании гарантий российской стороны о соответствии компаний ветеринарно-санитарным требованиям АР.

Сейчас вывозить продукцию в Азербайджан могут 1 074 российских предприятия.

"Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских экспортеров животноводческой продукции в Азербайджан", - заверили в ведомстве.

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