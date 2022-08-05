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Учителя помогут внедрить ингушский язык в онлайн-переводчик в Ингушетии

Учителя помогут внедрить ингушский язык в онлайн-переводчик в Ингушетии

Руководство Минобрнауки Ингушетии поможет местным журналистам внедрить ингушский язык в онлайн-сервис "Яндекс. Переводчик", об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Шеф-редактор республиканской газеты "Сердало" Ибрагим Курскиев в ходе встречи с главой министерства Эсет Боковой сообщил, что сотрудники редакции активно работают над этим.

Журналист уточнил, что редакции нужна помощь учителей ингушского языка и литературы.

Эсет Бокова выразила готовность подключиться к проекту и предоставить всю необходимую помощь.

Она заверила, что около 100 педагогов подключатся к проекту в конце августа.

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