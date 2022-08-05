Власти Грузии прокомментировали слухи о платной "скорой помощи"

5 авг. 18:32

Услуги Службы "скорой помощи" в Грузии останутся бесплатными для всех жителей и гостей страны, такое заявление распространил Минздрав Грузии, опровергнув соответствующие сообщения СМИ.

Непонимание возникло из-за письма Службы представителям 18 страховых компаний, в котором им предлагались специальные услуги за определенную плату. Часть компаний восприняла это как введение цен за любые действия "скорой".

"Данная информация не соответствует действительности. Обслуживание Центра чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи для всех граждан Грузии и приехавших в Грузию гостей есть и будет бесплатным", - цитирует заявление Минздрава Sputnik Грузия.

В министерстве уточнили, что частным страховщикам было предложено дополнительное нестандартное обслуживание, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято.