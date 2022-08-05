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Исламский банкинг опробуют в Чечне и Дагестане

Исламский банкинг опробуют в Чечне и Дагестане

Центральный банк России планирует уже в следующем 2023 году запустить проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане.

Минфин России вместе с Центробанком готовит изменения в законодательство, необходимые для развития исламского банкинга, и если проект окажется успешным, его распространят на другие регионы РФ, - сообщает "Интерфакс". 

В исламском банкинге запрещена выплата процентов, финансирование игорного бизнеса, производство свинины, алкогольной продукции и другие ограничения.

Запуск исламского банкинга в условиях санкций поможет привлечь дополнительные средства в бизнес, - уверены в ЦБ России.

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