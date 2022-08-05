Исламский банкинг опробуют в Чечне и Дагестане

5 авг. 18:30

Центральный банк России планирует уже в следующем 2023 году запустить проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане.

Минфин России вместе с Центробанком готовит изменения в законодательство, необходимые для развития исламского банкинга, и если проект окажется успешным, его распространят на другие регионы РФ, - сообщает "Интерфакс".

В исламском банкинге запрещена выплата процентов, финансирование игорного бизнеса, производство свинины, алкогольной продукции и другие ограничения.

Запуск исламского банкинга в условиях санкций поможет привлечь дополнительные средства в бизнес, - уверены в ЦБ России.