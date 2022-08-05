Алтун: конфликт на Украине нельзя решить без участия России

5 авг. 18:19

Международное сообщество не сможет положить конец конфликту на Украине без участия России, - заявил сегодня директор управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Турция использует свои отношения с Россией и Украиной для достижения взаимоприемлемого решения, однако "правда в том, что некоторые наши друзья не хотят, чтобы война закончилась, они льют по этому поводу крокодиловы слезы", - пояснил Алтун, передает РИА Новости.

"Международное сообщество не может положить конец войне на Украине, игнорируя Россию. Дипломатия и мир должны восторжествовать", - цитирует Алтуна агентство Рейтер.