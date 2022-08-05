На юго-востоке Турции начался 30-й этап антитеррористической операции

5 авг. 18:12

В пятницу, 5 августа, в турецкой провинции Диярбакыр, расположенной на юго-востоке страны, стартовал 30-й этап антитеррористической операции Eren Abluka. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Турции.

В ведомстве уточнили, что в операции участвуют 920 сотрудников сил правопорядка, в том числе спецназ жандармерии. Они разделились на 56 отрядов с целью прочесывания местности.

Целью операции является борьба с "Рабочей партией Курдистана" (РПК) и полное искоренение преступности на юго-западе Турции, передает агентство Anadolu.