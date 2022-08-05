Экскурсовод Шамиль Магомедов: "Наплыв туристов может привести к пробкам в дагестанских аулах"

Гунибский район расположен в самом центре "страны гор" – именно так переводится название республики Дагестан. Расул Гамзатов называл Гуниб "живой красой Дагестана", а прославленного мариниста Ивана Айвазовского настолько впечатлили гунибские горы, что он запечатлел их на своем полотне. Гунибские горы имеют богатую историю: именно здесь в 1741 году был разгромлен иранский предводитель Надир Шах, а в 1859 году – был пленен легендарный имам Шамиль. Гунибский район – родина Героя Советского Союза Магомета Гаджиева, прославленного борца Али Алиева, политического деятеля Абдурахмана Даниялова и летчика-испытателя Тайгиба Толбоева.

Сегодня Гунибский район стал одним из туристических центров Дагестана. Тысячи туристов готовы оставить свои дела, чтобы увидеть Салтинский водопад, побродить по старым улочкам Чоха и узнать побольше о Кавказской войне. О том, как Гуниб стал местом притяжения путешественников из разных уголков земного шара, "Вестнику Кавказа" рассказал житель Гуниба и местный экскурсовод Шамиль Магомедов.

- Какие факторы повлияли на туризм в Гунибском районе?

- Во-первых, природа. Во-вторых, история района: здешние места неразрывно связаны с завершающим этапом Кавказской войны и имамом Шамилем, который в последние дни войны держал оборону в ауле Гуниб.

Также отмечу террасное земледелие, которое в Дагестане было очень распространено. Так, Чохские террасы, которые копали вручную. Сейчас сюда приезжают туристы и восхищаются, останавливаются, фотографируются и просто наслаждаются. Конечно, это высокогорный аул-призрак Гамсутль, который расположен в труднодоступном месте и покинут цивилизацией, а также такое природное явление, как находящийся под землей в ущелье Салтинский водопад.

- Какие проблемы существуют сегодня в Гунибском районе для туристов?

- Проблемы в основном связаны с транспортом, а именно с парковкой, так как приезжает очень много машин. И если легковушки еще как-то можно пристроить на узких улочках сел, то автобусы образуют пробки, что затрудняет проезд по аулу. И уже в селах начали шутить, что пора ставить светофоры, поскольку жители не думали, что в аулах будут образовываться пробки. Есть проблемы с вывозом мусора. Но это проблема не только Гунибского района.

А с проживанием проблем нет. В прошлом году весной некоторые туристы спали в своих машинах из-за отсутствия свободных домиков для отдыха. В этом году жители Гуниба переквалифицировались, и сегодня для путешественников есть доступное жилье. Туристы без проблем могут найти себе свободный домик.

- Каково перевозить туристов по столь опасным участкам? Как справляются с трудностями водители?

- Трудностей как таковых нет, ибо места уже объезжены местными жителями. Конечно, ответственность чувствуется, ведь когда везешь людей, то нужно действовать более осторожно, не торопясь, потому что туристы попадаются разные. При виде пропасти некоторые путешественники впадают в панику. Чтобы все прошло без казусов, мы стараемся создавать благоприятную атмосферу, общаемся на разные темы.

- Какие места привлекают туристов в Гунибском районе?

- Туристов в первую очередь привлекает аул Гамсутль. Им очень нравится древняя архитектура, история строительства, колорит и атмосфера, которые до сих пор сохранились. Люди бывают шокированы тем, как местные жители смогли возвести село в столь высоком месте. Стоит также сказать и про Карадахскую теснину, на которую тоже высокий спрос, ведь редко можно увидеть ущелье десятиметровой глубины. Очень популярен Салтинский водопад и село Чох, куда приезжают туристы, чтобы отведать национальное блюдо "ботишал" и просто посмотреть на сам аул, так как Чох принято считать интеллигентным селом с богатой историей и своей национальной культурой.

Гунибский район – уникальное место с богатой историей, обычаями и традициями. Местные жители готовы встретить каждого гостя с большой теплотой и радостью. Но и туристы должны не забывать, что они находятся в том месте, где принято чтить обычаи и традиции.