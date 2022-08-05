В АТОР оценили турпоток по России

5 авг. 17:50

По итогам летнего сезона 2022 года туристический поток по России скорее всего будет сопоставим с показателями прошлого года, - заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Складывается очень неравномерная картина. Есть регионы, в которых превышение. В Петербурге, например, много отдыхающих, в Самаре, на Алтае, а вот в Крыму – резкий провал. Из-за этого общее число туристов по России будет сопоставимо как минимум с 2021 годом, но до 2019-го не дотянет", - рассказала Ломидзе, передает РИА Новости.

Этим летом Крым потеряет как минимум 30% турпотока по сравнению с годом ранее.

Ожидается, что с мая по сентябрь в России отдохнут не менее 31 млн человек - это примерно на 20% больше, чем годом ранее.