Погибшим в Лачинском районе солдатам ВС Азербайджана присвоят статус шехида

5 авг. 17:42

В пятницу, 5 августа, скончался рядовой азербайджанской армии Таир Алиев, получивший тяжелые травмы после падения обломка скалы в Лачинском районе. Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Ранее в Лачинском районе на военнослужащих срочной военной службы азербайджанской армии Самира Худиева и Таира Алиева, выполнявших служебное боевое задание на труднопроходимой местности, упал обломок скалы.

Худиев погиб на месте от полученных травм. Алиева с различными телесными повреждениями доставили в госпиталь, где он впоследствии скончался.

Позднее стало известно, что в соответствии с законодательством обоим военнослужащим будет присвоен статус шехида, передает Report.az.