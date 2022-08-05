Временный поверенный в делах британского посольства был вызван в МИД Азербайджана

5 авг. 17:38

Сегодня временный поверенный в делах посольства Великобритании в Азербайджане был вызван в МИД АР, об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Дипломату был выражен решительный протест в связи с нападением на посольство Азербайджана в Лондоне, которое было совершено религиозной радикальной группой.

До сведения временного поверенного было доведено, что после данной провокации встает серьезный вопрос обеспечения безопасности дипломатического представительства, так что Великобритания должна принять меры безопасности, следуя своим международно-правовым обязательствам. Кроме того, у противоположной стороны были запрошены гарантии того, что подобное больше не произойдет.

Далее, в связи с этим актом вандализма было озвучено требование о проведении соответствующими британскими структурами тщательного расследования и привлечении виновных к ответственности.

Временный поверенный в делах британского посольства выразил глубокое сожаление и обеспокоенность в связи с инцидентом, уточнив, что проводится расследование.