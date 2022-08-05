В Чечне стартует Всероссийский молодежный форум "Фортанга-2022"

5 авг. 17:32

В крупном чеченском селе Самашки сегодня стартует Всероссийский молодежный форум "Фортанга-2022", в котором принимают участие юноши и девушки из 30 регионов России, - сообщил руководитель чеченской республиканской организации "Российского союза молодежи" (РСМ) Тимур Магомадов.

"В этом году форум проводится в четвертый раз. В нем принимают участие более 100 человек из 30 регионов России. Программа форума включает такие направления, как туризм, социальное предпринимательство и добровольчество", - отметил собеседник, передает ТАСС.

Мастер-классы и образовательные тренинги по трем направлениям будут проводить приглашенные спикеры. Участников также ожидают различные квесты, спортивные состязания и встреча с министром по делам молодежи региона.

"Форум проводится с 5 по 8 августа 2022 года", - добавил Магомадов.

Напомним, первый форум провели в селе Ачхой-Мартан при поддержке администрации района, тогда в нем приняли участие представители около 30 регионов России. В 2019 году форум перенесли в село Самашки, где сегодня создана вся необходимая инфраструктура для проведения форума такого формата.