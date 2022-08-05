Совет ЕС утвердил решение о 15% сокращении потребления газа в ЕС

5 авг. 17:17

Совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа в ЕС на 15%, число которого будет рассчитываться от среднего показателя за последние пять лет, - говорится в опубликованном в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

Решение будет действовать на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, также Совет ЕС утвердил все предусмотренные для стран ЕС исключения из этого требования. "Для повышения безопасности энергопоставок Совет сегодня утвердил норму о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой и уточняется, что Совет также утвердил различные исключения и возможности частично или полностью не выполнять это требование, в соответствии с конкретными условиями стран ЕС, и чтобы гарантировать, что сокращение потребления газа реально способствует повышению безопасности поставок газа в ЕС", - говорится в документе, передает ТАСС.