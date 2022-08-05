В Дагестане сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом

5 авг. 16:47

Число заразившихся COVID-19 в Дагестане растет, как и случаев госпитализаций, говорят данные федерального оперативного штаба.

Так, 25 июля в Дагестане было зарегистрировано четыре случая заражения инфекцией, а уже 31 июля – 20. Накануне, 4 августа, COVID-19 подтвердился у 63 жителей Дагестана. В тот же день госпитализировали 14 человек, а днем ранее – четырех.

В Минздраве заявили, койки для приема больных коронавирусом развернуты в Республиканском инфекционном центре, Каспийском стационаре, Ботлихской и Лакской ЦРБ – всего 52 койки.