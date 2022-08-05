Штормовое предупреждение в Кабардино-Балкарии продлили до конца недели

5 авг. 16:47

В Кабардино-Балкарии еще на три дня объявлено штормовое предупреждение.

В регионе прогнозируются грозовые ливни с градом и шквалистым ветром до 25 м/с. "Сильные осадки местами по территории КБР ожидаются 5-7 августа. На реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - сообщает ГУ МЧС по республике в пятницу.

Спасатели не исключают возникновения ЧС и происшествий, связанных с подтоплением низин, повреждением опор ЛЭП, с повреждением сельскохозяйственных культур.

Ранее штормовое предупреждение в Кабардино-Балкарии действовало с 2 по 4 августа.