Туристов выгнали с пляжа в Геленджике за отказ арендовать лежаки

5 авг. 16:40

На пляже "Дельфин" в Геленджике туристов грубо просили уйти в связи с отказом оплачивать лежаки. Город расторгнет договор с арендатором пляжа, заверил мэр курорта Алексей Богодистов.

Ранее в сети появился ролик, в котором сотрудник пляжа заявляет туристам, расположившимся на песке, что им следует уйти, раз они не хотят пользоваться платными лежаками. "Это не государственное, если не нравится — до свидания", - говорит мужчина.

В администрации Геленджика сообщили, что данный сотрудник уже уволен.

Напомним, в июне отдыхающих в санатории "Голубая бухта" в Геленджике возмутил сервис, согласно которому за то, чтобы вымыть руки или фрукты на пляже, нужно было платить 10 рублей.