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Гору Машук спасли от застройки

Гору Машук спасли от застройки

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление об отмене постановления правительства региона №379п, которое фактически снимало природоохранный статус с памятника природы краевого значения горы Машук.

Ныне отмененным постановлением местным властям разрешалось проводить на природной территории вырубку деревьев, бетонные работы и капитальное строительство.

Экологи обратились в администрацию президента и к генпрокурору России Игорю Краснову, в результате в адрес губернатора Ставрополья и главы Минприроды Александра Козлова было выдано предписание с требованием отозвать согласование скандального постановления и отменить нормы, позволяющие вырубать деревья на горе Машук.

Новое постановление вступило в силу.

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