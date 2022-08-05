Гору Машук спасли от застройки

5 авг. 16:18

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление об отмене постановления правительства региона №379п, которое фактически снимало природоохранный статус с памятника природы краевого значения горы Машук.

Ныне отмененным постановлением местным властям разрешалось проводить на природной территории вырубку деревьев, бетонные работы и капитальное строительство.

Экологи обратились в администрацию президента и к генпрокурору России Игорю Краснову, в результате в адрес губернатора Ставрополья и главы Минприроды Александра Козлова было выдано предписание с требованием отозвать согласование скандального постановления и отменить нормы, позволяющие вырубать деревья на горе Машук.

Новое постановление вступило в силу.