Путин и Эрдоган проводят переговоры в Сочи

5 авг. 15:30

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проводят встречу в узком формате на территории санатория "Русь" в Сочи.

В ходе диалога Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом, за что партнеры в регионе должны выразить благодарность Анкаре.

"Турецкий поток", который мы с вами завершили строительство некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И "Турецкий поток", в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев", - заявил он.

Также российский лидер поблагодарил турецкого коллегу за решение вопроса с поставками украинского зерна и за решение вопроса о бесперебойных поставках российского продовольствия и российских удобрений на мировые рынки.

"При вашем непосредственном участии и при посредничестве секретаря ООН решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли. Я вас хочу поблагодарить за это и за то, что принято пакетное решение о поставках, бесперебойных поставках и российского продовольствия, и российских удобрений на мировые рынки", - сказал президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что для стран, стоящих на пороге больших проблем со снабжением продовольствием и водой, это очень важно. "Для всех этих стран, конечно, очень важны такие решения, которые состоялись непосредственно при вашем прямом участии. Хочу вас за это поблагодарить", - указал он.

Далее Путин выразил надежду, что две страны подпишут сегодня меморандум о развитии торгово-экономических связей. Он также отметил, что товарооборот России и Турции за первые месяцы 2022 года до мая включительно увеличился в 2 раза.

"Как договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей, с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции... Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза", - заявил российский лидер.

Помимо этого, Владимир Путина предложил обсудить вопросы безопасности, в частности ситуацию вокруг Сирии. "Разумеется, конечно, поговорим и о проблемах, которыми мы занимаемся давно, я имею в виду безопасность в регионе, прежде всего и сирийский кризис", - сообщил он, отметив весомый вклад Москвы и Анкары в нормализацию обстановки в Сирии. "И это тему мы тоже, конечно, не обойдем стороной", - добавил президент.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о новой странице Турции в отношениях с Россией. "Нам предстоит поставить точку. Верю, что наши переговоры откроют новую страницу в отношениях двух стран. Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы", - сказал он.

По словам Эрдогана, сирийский вопрос станет одной из основных тем переговоров. "Для нас важна борьба с терроризмом в регионе. Сегодня мир следит за переговорами в Сочи", - отметил турецкий лидер.

Кроме того, глава республики и заявил, что Анкаре и Москве необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС "Аккую" не были отложены, так как на сегодняшний день она важна.

"Нам необходимо свести процесс к определенной точке, к определенному решению. Необходимо сделать так, чтобы процесс не откладывался. Важно, чтобы работы шли и продолжались по определенному графику. Надеюсь, что наши переговоры по этой теме будут очень полезными", - подчеркнул Эрдоган.