Коллективный иммунитет к коронавирусу в России упал ниже 10%

5 авг. 15:45

За прошедшую неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 8,6%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

"Коллективный иммунитет – 8,6%", - говорится в сообщении на сайте. На прошлой неделе этот показатель составлял 10,7%.

На сегодняшний день вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 94 232 374 раза, двумя – 89 250 277.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве составляет 3,4%.

Напомним, в стране начался рост заболеваемости коронавирусом, за прошедшие сутки подтверждено свыше 18,5 тыс случаев.