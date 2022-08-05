В Карачаево-Черкесии увеличится площадь персиковых садов

5 авг. 15:45

В Карачаево-Черкесии планируется увеличить площади высадки персиковых садов, чтобы планомерно повысить урожай, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"Первый персиковый сад площадью 1 га в республике был заложен в 2020 году. Этот экзотический для нашего региона фрукт постепенно приспосабливается к местному климату и уже дает порядка 10−15 кг плодов с одного деревца. Уход здесь требуется кропотливый, эта хрупкая культура не терпит применения каких-либо химических удобрений, поэтому наши сочные и вкусные персики на 100% экологически чистые и собираются исключительно вручную", - сказал он.

Темрезов отметил, что новые персиковые сады будет закладывать компания "Сады Карачаево-Черкесии", которая получила поддержку со стороны правительства региона. Для проекта уже идет поиск подходящего земельного участка.