Железные дороги перевезут летом в Крым свыше 2,5 млн человек

5 авг. 15:15

Эти летом в направлении Крыма железнодорожным транспортом планируется перевезти около 2,5 млн человек, сообщил глава Росжелдора Алексей Дружинин.

"Мы, помимо традиционных, ищем и нестандартные решения, которые позволили бы увеличить объемы перевозок наших граждан в Крым. В частности, запущено смешанное железнодорожно-автобусное сообщение из Краснодарского края. Эти меры позволят перевезти порядка 2,5 миллиона пассажиров за лето и четырех миллионов - за год", - рассказал Дружинин.

Он напомнил, что в Крыму работают два перевозчика - "Гранд Сервис Экспресс" и Федеральная пассажирская компания. С начала года железные дороги обслужили 1,4 млн пассажиров - на 65% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Он отметил, что планируемая модернизация действующей инфраструктуры позволит увеличить объемы перевозок именно с использованием крымской железной дороги.