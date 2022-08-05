Казахстан на 80% отказался от украинских лекарств

5 авг. 14:49

В Казахстане на 80% заменили лекарства, которые ранее поставлялись из Украины.

"Изначально, когда произошли события, в соответствии с форс-мажором мы произвели расторжение и осуществили закуп где-то 19 позиций. Заменили их индийскими, китайскими, египетскими, европейскими (препаратами) частично. Примерно на 80% заменили. И по шести прорабатываем закупки", - рассказал председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций.

Сложности с началом российской спецоперации возникли и с логистикой - теперь Казахстану приходится пользоваться только собственными грузовыми машинами, российские и белорусские перевозчики находятся под санкциями Евросоюза. Теперь медицинские грузы идут в Казахстан через Кавказ и Турцию.

"Сегодня решения приняты, в принципе сбоев по лекарствам нет. В будущий год мы учтем тот момент, что на логистику будет уходить больше времени, поскольку раньше мы рассматривали прямые маршруты", - уточнил он.