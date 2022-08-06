Как скажутся антироссийские санкции на индийских гиперзвуковых ракетах

В новых индийских гиперзвуковых ракетах ”БраМос II” могут быть использованы технологии российских гиперзвуковых ”Цирконов”, за счет чего обе стороны еще больше укрепят и без того глубокое оборонное сотрудничество. При этом Индия испытывает давление со стороны Запада, призывающего страну дистанцироваться от Москвы. Как отмечает Asia Times, ”БраМос II” разрабатывается Организацией оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии и российской ОАО ВПК ”НПО машиностроения”. Сверхзвуковая ”БраМос I” также была разработана российским и индийским предприятиями.

Управляющий корпорацией BrahMos Aerospace Атул Ране сообщил, что Индия и Россия работают над базовым дизайном ”БраМоса II”, а первые ракеты будут испытаны не менее чем через 5-6 лет. Он также отметил, что ”БраМос II” не будет экспортироваться, поскольку Индия поддерживает режим контроля за ракетными технологиями, согласно принципам которого страна может разрабатывать ракеты дальностью до 300 км и весом более 500 кг, но не может продавать их третьим странам.

Несмотря на жесткие западные санкции, введенные в отношении российского оборонного сектора в 2014 году и в связи с текущей спецоперацией на Украине, по словам Ране, ограничения никак не сказались на развитии проекта "БраМос II". Реализация проекта ”БраМос II” означает, что у России есть возможности для поддержания своей оборонной индустрии. В статье для Global Affairs за 2021 год Вильяр Веебель отмечает, что Россия полагается на открытую и относительно щедрую экспортную политику, надежные системы вооружений и зависимость от предшествующего пути развития, которые поддерживают оружейный экспорт страны. России таким образом уже удалось удержать Индию в качестве клиента, в частности, в сфере гиперзвукового оружия. Тем не менее Индия осознает потенциальные стратегические последствия своей зависимости от российского оружия и военных технологий. 60% импорта военной техники страны приходится на Россию.

Никаких предусловий

Веебель подчеркивает, что Россия, в отличие от западных экспортеров оружия не выдвигает предварительных условий и ограничений для продажи оружия. Более того, страна предлагает дополнительные бонусы для давних партнеров, в числе которых Иран, Сирия, Алжир, Египет и Ливия. Это и более выгодные условия сделок, и кредиты, и быстрая доставка. В результате, странам выгодно покупать оружие именно у России, а не у других поставщиков.

Как отмечает Самир Лалвани в статье для Journal of Indo-Pacific Affairs за 2021 год, долгосрочные отношения между Индией и Россией, укрепившиеся во время холодной войны, их пересекающиеся геополитические интересы, общие взгляды на многополярный международный порядок, долгосрочное технологическое сотрудничество и желание России оказывать влияние на индийских политиков и оборонных стратегов объясняют щедрость России с точки зрения продажи вооружений и технологий Индии. Россия помогла Индии в осуществлении ряда важных стратегических проектов, в частности с модернизацией авианосца ”Викрамадитья” и созданием ”Арихантов”, первых индийских атомных субмарин, составляющих подводный компонент стратегического ядерного сдерживания страны.

Учитывая все предыдущие совместные достижения, ”БраМос II” едва ли станет исключением в военном сотрудничестве высокого уровня, тем более что уже есть зарекомендовавшие себя механизмы, созданные во время работы над ракетой ”БраМос I”. Веебель отмечает, что одним из достоинств российского экспорта является надежность поставляемых систем вооружения, которые хоть и уступают западным, всё равно достаточно хороши для текущих конфликтов в развивающихся странах. Американское гиперзвуковое вооружение слишком сложное. Двухступенчатая конструкция требует интеграции дополнительных систем, а длительный процесс - большего количества дорогостоящих испытаний. Российский ”Циркон” запускает без второй ступени. Простота исполнения и надежность российских ”Цирконов” - важный фактор, благодаря которому Индия выбрала Россию для сотрудничества в рамках проекта гиперзвуковой ракеты ”БраМос II”.

Стратегический альтруизм

Веебель упоминает ”зависимость от предшествующего пути развития” в качестве причины, по которой Индия продолжает закупать вооружения у России, несмотря на угрозу западных санкций. Продажи не ограничиваются передачей самих вооружений: они включают весь комплекс услуг, в том числе обслуживание, обучение, обеспечение запчастями, переговоры на высоком государственном уровне и обмен военнослужащими. Легче и дешевле полагаться на существующие цепочки поставок и механизмы сотрудничества, чем создавать новые.

Тем не менее Москва не получила особого доступа к индийским военным базам и разведывательным учреждениям. Возможно, у Индии глубокие опасения по поводу влияния российско-китайских отношений на её собственную программу гиперзвукового оружия. В статье за 2020 год для индийского оборонного издания Raksha Anirveda аналитик Ракеш Симха указывает на усиливающееся российско-китайское сотрудничество в сфере гиперзвукового оружия и возможность того, что Россия делиться важными технологиями с Китаем в ущерб Индии. По его мнению, нефтяные цены и западные санкции могут вынудить Россию ускорить передачу технологий создания гиперзвукового оружия с целью получения необходимого дохода.

Угроза санкций

Угроза американских санкций в отношении совместных российско-индийских оборонных предприятий также усиливает опасения Индии по поводу долгосрочной зависимости от России. Министерство финансов США ввело санкции против ОАО ВПК ”НПО машиностроения”. Хотя США и не прибегли к ограничениям в отношении Организации оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии за сотрудничество с Рособоронэкспортом и ОАО ВПК ”НПО машиностроения”, если позиция Вашингтона изменится, долларовые платежи между Россией и Индией за ”БраМос II” спровоцируют санкции. В связи с этим Индия одновременно с ”БраМос II” развивает другие виды гиперзвукового оружия. В частности, устройство демонстрации гиперзвуковой технологии (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle), финансирование и работа над которым ведется отдельно от ”БраМос II”.

Еще один отдельный проект - баллистическая ракета ”Шаурья”, которая во время испытаний достигла скорости в 7,5 махов. Эксперт также пишет о том, что Индия построила 12 гиперзвуковых аэродинамических труб для обеспечения самодостаточности в развитии гиперзвукового оружия. Проверенная временем динамика связей имеет практическое значение для продвижения гиперзвуковой программы Индии, но она продолжит развитие собственных проектов на случай, если западные санкции в отношении России сделают невозможным дальнейшее сотрудничество.