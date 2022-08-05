Китай оказался "бумажным тигром"

Обострение ситуации вокруг Тайваня создало слухи о скорых военных действиях, но на деле Китай не смог подкрепить свои угрозы реальными шагами. КНР не в состоянии начать войну за свою территорию. И вот почему…

9-11 июля 1971 года госсекретарь США Генри Киссинджер совершил тайный визит в Пекин. Его цель состояла в том, чтобы нормализовать отношения с Китаем, ослабив таким образом коммунистический блок. Свою миссию Киссинджер выполнил на ура. Затем последовала поездка президента Ричарда Никсона, и стороны достигли соглашения. В обмен на торговые связи США признали Тайвань частью Китая. "Оттягивание" КНР действительно ослабило позиции СССР. Этому также способствовал произошедший в 1969 году конфликт на острове Даманском. Через 10 лет вместе с Западом и мусульманскими странами Китай будет помогать моджахедам в Афганистане и еще больше сближаться с США.

Сегодня, когда председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершает визит на Тайвань, отношения Китая и США не такие радужные. Еще при Дональде Трампе Вашингтон ввел торговые пошлины против Китая. Несмотря на торговую сделку, экономическая война продолжается. Джо Байден не стал снимать тарифы. Он тоже считает Китай угрозой, что закреплено в его стратегии нацбезопасности и доктрине НАТО. Придя в Белый дом, Байден ввел новые санкции против Китая за нарушение прав человека, Гонконг и притеснение уйгуров. Евросоюз последовал примеру Соединенных Штатов.

Некоторые эксперты считают, что престарелый Генри Киссинджер в печали, потому что Байден ломает дело всей его жизни. Выдвигаются предположения, что Китай сейчас настолько разозлится, что введет санкции против США, задушит блокадой Тайвань и чуть ли не приступит к интервенции на остров. Все эти скоропалительные выводы требуют трезвой оценки.

Во-первых, сейчас не 1971-ый год. Китай стал второй экономикой в мире, и по паритету покупательной способности его валовый продукт опережает американский. Юань – мировая резервная валюта. КНР реализует проект "Один пояс. Один путь", соединяя свои рынки с европейскими. Продолжается экспансия Китая на Ближний Восток, в Африку и Южную Америку. Держава номер один не может допустить, чтобы Китай отодвинул ее в сторону. Великие империи не любят делиться местом под солнцем. Именно поэтому политика Байдена по отношению к Китаю не сильно отличается от трамповской. В 1970-х же Китай был недостаточно крепким, чтобы бросить вызов американской силе, но достаточно крепким, чтобы стать козырем в противостоянии с СССР. Так что не факт, что Киссинджер грустит. Конечно, он сторонник дипломатии, но далеко не очевидно, что он категоричен в теме дружбы с КНР. Сейчас для США даже более логично помириться с Россией и сдерживать Китай, так как экономически КНР опаснее, чем Россия.

Во-вторых, Китай, будучи великой экономической державой, не в состоянии ответить за свои решительные действия. Ну, введет КНР санкции против США. Кто от них пострадает больше? Китай. Из 750 млрд товарооборота 570 млрд приходится на китайский экспорт. Есть ли в мире страна, которая может поглотить такие объемы китайских товаров? Нет. Теоретически могла быть Европа, но: 1) она страдает от инфляции на фоне энергетической войны с Россией, 2) ЕС действует в одной упряжке с США против КНР и РФ.

Еще менее вероятны боевые действия КНР против Тайваня, так как они погубят китайскую экономику, ее проекты в Евразии и остальном мире. К тому же в случае войны Китаю будут противостоять США с ядерным оружием и их сателлиты - Япония, Южная Корея, Филиппины, Австралия и другие не любящие Китай страны, как Вьетнам. В рамках AUKUS подключится Великобритания, в рамках QUAD - Индия. Начинать ядерную войну опасно для жизни, а в конвенциональной войне противостоять такому блоку КНР не сможет.

Таким образом, военные маневры Китая у Тайваня и угрозы закрыть воздушное пространство – не более чем риторика. Отмена встреч с представителем Пентагона – не очень-то и сильный аргумент. На данном историческом этапе Китай ни в военном, ни в экономическом отношении не вывезет свою специальную операцию по восстановлению территориальной целостности.