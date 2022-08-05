В Дагестане увеличится число летних детских лагерей

5 авг. 14:38

Дагестан в оздоровительную кампанию-2022 увеличил количество детских летних лагерей, в них уже отдохнули почти 24 тысячи детей, информирует пресс-служба администрация главы республики.

"Этим летом к работе в республике приступили 122 лагеря. С начала сезона здесь уже отдохнули 23,7 тысячи дагестанских детей, третья, завершающая кампанию смена, продлится до 16 августа и охватит еще 7 тысяч человек", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в 2021 году в республике работали 80 лагерей с охватом 18 тыс детей. Таким образом, их число в этом году выросло в 1,5 раза.