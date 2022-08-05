Российский турист как камень преткновения. Чего добивается оппозиция в Грузии?

5 авг. 14:30

Оппозиционное "Единое национальное движение" и его сторонники ответственны за ксенофобскую кампанию в Грузии против российских туристов, заявил председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

По данным крупной неправительственной организации "Международная прозрачность - Грузия", с марта этого года в стране было зарегистрировало порядка 6,5 тыс компаний, принадлежащих россиянам, это в семь раз больше годового показателя прошлого года. Оппозиция утверждает, что россияне въезжают в Грузию бесконтрольно и массово - якобы число прибывших в Грузию граждан России составляет 10% от местного населения. Звучат требования ввести для россиян визовый режим и ограничить время их пребывания в стране до трех месяцев.

"Уже несколько дней партия войны и их представители пытаются развернуть волну ксенофобской кампании. Они пытаются убедить общественность в том, что русские прибыли в Грузию в беспрецедентно большом количестве и что это представляет серьезную угрозу для страны", - отметил Кобахидзе на брифинге в пятницу.

Он заявил, что "количество граждан России, въехавших в Грузию в этом году, в три раза меньше, чем в 2019 году".

"Мы не можем серьезно комментировать заявления, согласно которым в Грузию массово приезжают не туристы из России, а сотрудники военных и спецслужб. Если и есть что-то, что представляет серьезную угрозу для нашей страны, так это именно ксенофобская и шовинистическая кампания...", - подчеркнул политик.

Кобахидзе напомнил, что туризм - важнейшее направление экономики Грузии. Согласно официальным данным, доходы Грузии от международных путешественников за шесть месяцев 2022 года выросли в 3,5 раза и составили $1,142 млрд. Наибольший вклад внесли визитеры из России – $218,7 млн.