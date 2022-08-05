В Кисловодске появятся дороги повышенной прочности

5 авг. 14:07

В Кисловодске планируют строительство нескольких дорог с цементобетонным покрытием, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации. Уточняется, что по мнению властей курорта, это значительно повысит качество дорог региона.

"В Кисловодске появятся дороги с цементобетонным покрытием. Внедрение технологий строительства автомобильных дорог с цементобетонным покрытием, в том числе в регионе Кавминвод и, в частности, в Кисловодске, обсудил сенатор Анатолий Артамонов на встрече с первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что такие дороги можно строить с расчетом на 40 лет службы, в то время как пока планируемый срок службы дорог в регионе составляет 12 лет.