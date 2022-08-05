Россия высылает 14 болгарских дипломатов

5 авг. 13:58

Россия в качестве ответной меры вышлет 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в стране.

Как сообщает в пятницу МИД России, сегодня "чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России".

В ведомстве пояснили, что "данная мера стала ответом на ничем не мотивированное решение болгарской стороны объявить persona nоn grata и неприемлемыми 70 сотрудников наших загранучреждений, ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также временно закрыть Генеральное консульство Российской Федерации в городе Русе".

Москва считает, что "ответственность за последствия этих контрпродуктивных шагов целиком и полностью лежит на правительстве Болгарии", и эти "недружественные шаги в отношении России не имеют ничего общего с национальными интересами Болгарии и ее народа".