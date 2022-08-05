МИД России отправил в ООН письмо о нарушениях со стороны США

5 авг. 13:20

США как страна-хозяйка штаб-квартиры ООН не соблюдают своих обязанностей, письмо об этом направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИД заметил, что вопрос о присутствии делегации РФ на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН зависит от США. "Будет ли это делегация из Москвы или наши американские коллеги могут в духе своего свободолюбия запретить приезд нашей делегации - мы посмотрим", - сказал он.

Россию на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 20 по 26 сентября, согласно предварительной программе, представит глава МИД, состав делегации прорабатывается.

Ранее США неоднократно не выдавали визы представителям России для участия в мероприятиях по линии ООН.

Глава МИД России отметил, что у США, как страны-хозяйки штаб-квартиры ООН "есть юридическое обязательство делать все, чтобы любая страна-член ООН могла комфортно участвовать в мероприятиях".

"США манкируют этой своей обязанностью. Недавно я отправил письмо госсекретарю ООН, который в свою очередь обязан добиваться от страны-хозяйки штаб-квартиры о том, чтобы она вела себя прилично", - сообщил Лавров.