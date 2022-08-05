Путин прилетел в Сочи

5 авг. 12:56

Президент России Владимир Путин прибыл в Сочи, где он встретится с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии Александр Новак с другими представителями экономического блока вели работу комплексную. Еще не исключаем встречи по внутренним делам", - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что об итогах переговоров прессу проинформирует вице-премьер РФ, сопредседатель межправкомиссии Александр Новак. "Может быть, другие участники расширенного состава смогут поделиться с вами информацией", - добавил Песков.