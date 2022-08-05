Адыгея и Беларусь наладят экономическое сотрудничество

5 авг. 12:59

Адыгея и Белоруссия планируют укрепление торгово-экономических связей, информирует пресс-служба главы республики Адыгея.

Вопросы сотрудничества двух сторон обсудили на встрече в четверг глава Адыгеи Мурат Кумпилов, руководитель делегации Беларуси, заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц и руководитель отделения посольства республики Беларусь в Ростове-на-Дону Денис Тимохин.

"У нашего региона сложились давние дружеские и деловые отношения с Белоруссией. Нужно их расширять в рамках заключенного в прошлом году соглашения о сотрудничестве между Адыгеей и Белоруссией. Убежден, визит белорусской делегации в нашу республику позволит придать практический формат ранее достигнутым договоренностям", - сказал Кумпилов.

Стало известно, что одним из перспективных направлений сотрудничества является работа с промышленными предприятиями. Также планируется взаимодействовать в сфере АПК, в частности, в молочной отрасти и животноводстве.

"Одним из примеров может стать взаимодействие между производственными объектами компании "Волма", расположенными в Адыгее и в Белоруссии. В свою очередь наша республика готова рассмотреть предложение о поставках электробусов", - пояснил глава КЧР.